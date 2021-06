Napoli, Spalletti sonda il terreno con Emerson Palmieri: risposte positive, il nodo è l'ingaggio

vedi letture

Priorità al terzino sinistro in casa Napoli. Il profilo preferito resta quello di Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea, per il quale Luciano Spalletti - che l'ha fatto esplodere alla Roma - è pronto a spendersi in prima persona. C'è già stato un sondaggio da parte dell'allenatore di Certaldo, che ha ricevuto feedback positivi dal laterale italo-brasiliano. L'ostacolo, però, resta l'ingaggio da 4,6 milioni di euro a stagione, a cui Emerson non vorrebbe rinunciare e che il Napoli non sembrerebbe disposto a pagare. Per questo, al momento, è tutto sospeso. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.