Napoli, Spalletti su Koulibaly: "La società sta facendo proposte contrattuali importanti"

Intervenuto in conferenza stampa da Dimaro, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato così del futuro di Kalidou Koulibaly, giocatore alle prese con un rinnovo complicato e pertanto ambito da diversi club: “La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori nostri. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio, però, non ce la faccio ad essere spietato come molti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà poi di alzare le cifre di queste offerte. Abbiamo pronta una fascia di capitano extra-large per Koulibaly, quella di Insigne non gli va bene. Io parlo coi miei calciatori, quindi avrei potuto parlarci, sì".

