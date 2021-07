Napoli, Spalletti sul mercato: "Vedremo quello che succederà. Parlo sempre con De Laurentiis"

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha parlato anche del mercato: "Dobbiamo essere pronti a vedere quello che succede, abbiamo delle persone addette a questo. Tutte le squadre di Serie A lo fanno: io con il presidente ho parlato più volte dopo aver firmato il contratto, tra di noi ci diciamo anche qualcosa in più, ma per il momento non lo possiamo raccontare. Dobbiamo lavorare in maniera corretta e seria, e vista la qualità che abbiamo anche in dirigenza dobbiamo cercare le migliori soluzioni".