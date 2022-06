Napoli su Maximiano, ma il DG del Granada chiude all'affare: "Non vogliamo venderlo"

Il direttore generale del Granada, Alfredo García Amado, si è soffermato anche sul futuro di Luis Maximiano, portiere accostato al Napoli, in un'intervista rilasciata ai media spagnoli, tra cui As: "Ha un contratto in vigore e c'è una clausola, non abbiamo intenzione di venderlo. La squadra sarà molto competitiva e l'intenzione è che nessuno ci abbandoni”.