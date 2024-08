Napoli su McTominay, ma lo United non accetta prestiti. Serviranno 25 milioni

Non solo Gilmour. Il Napoli ha avviato i colloqui con il Manchester United per arrivare a Scott McTominay, centrocampista moderno che allo United rischia di trovare poco spazio e che Conte accoglierebbe volentieri nel proprio centrocampo. Il club azzurro preferirebbe un prestito per il 27enne centrocampista scozzese, poiché il budget a disposizione non è sufficiente per coprire la richiesta dello United di 25-30 milioni di sterline (circa 30-35 mln di euro).

Il Napoli spera di convincere McTominay a trasferirsi a Napoli e ha espresso al Manchester il proprio interesse per il giocatore, al quale manca ancora un anno di contratto, anche se lo United potrebbe estendergli il contratto di un altro anno. Due settimane fa il Fulham ha fatto una seconda offerta da 20 milioni di sterline per McTominay, ma lo United ha rifiutato, chiarendo che accetterà solo offerte superiori a 25 milioni di euro.

Nella stagione 2023/2024, Scott McTominay ha avuto un impatto significativo con il Manchester United. In Premier League, ha disputato 32 partite, di cui 14 da titolare, segnando 7 gol. In altre competizioni, ha aggiunto altri contributi: in UEFA Champions League ha giocato 5 partite (1 gol), mentre in FA Cup ha collezionato 6 presenze con 2 gol.