Napoli, tegola David Neres: lesione muscolare, il comunicato dopo gli esami

Altri problemi legati agli infortuni per il Napoli di Antonio Conte che dovrà fare a meno per alcune settimane di David Neres, come si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club azzurro in merito: "Nel finale del match contro l'Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare.

Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra", si legge nella nota del Napoli. I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall'evoluzione clinica della lesione, ma il brasiliano sarà certamente costretto a saltare le prossime sfide.

Dopo il pareggio con l'Udinese, il tecnico azzurro Antonio Conte aveva così parlato del risultato: "Occasione persa: è un pari dovuto agli infortuni o alla panchina troppo corta? Sicuramente volevamo vincere, come sempre. L'Udinese ha ottimi giocatori, è difficile giocare contro di loro con questa palla lunga per Lucca. C'è un grande dispendio fisico, non è facile recuperare sempre. C'è rammarico, ma non ho nulla da dire ai ragazzi. Potevamo sfruttare meglio le occasioni avute nel primo tempo e dovevamo essere più attenti, evitando di concedere subito il pari all'Udinese. Ci sta, questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie. Prendiamoci il buono, altrimenti rischiamo di andare fuori giri. È normale pareggiare contro l'Udinese".