Napoli, testa a testa spagnolo per il post Spalletti? E Luis Enrique apre a un ritorno in Italia

La via spagnola per sostituire Luciano Spalletti? Non ha fretta Aurelio De Laurentiis alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, due potrebbero essere le alternative all’allenatore di Certaldo. Il primo potrebbe essere un ritorno di Rafa Benitez mentre resiste la candidatura di Luis Enrique. Per quest’ultimo ci sarebbe stato un sondaggio con una possibile apertura da parte del mister che vuole ponderare bene la scelta valutando il progetto.