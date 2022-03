Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Osimhen dall'inizio, Politano preferito a Lozano

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Udinese, che tra poco più di un'ora scenderanno in campo al Maradona per la trentesima giornata di Serie A. Stringe i denti Osimhen nonostante qualche acciacco, che guida l'attacco di Luciano Spalletti con Insigne e Politano, preferito a Lozano. Nell'Udinese, invece, Cioffi conferma Beto con Deulofeu in avanti, nel 3-5-2 friulano, rinunciando all'infortunato Nehuen Perez.

NAPOLI (4-3-3):Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Mertens, Zielinski, Ghoulam, Zanoli.

Allenatore: Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Arslan, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy.

Allenatore: Cioffi