Napoli, un assist da Maradona per convincere Garnacho? C'è l'apertura dell'argentino

Il Napoli è a caccia del sostituto ideale di Khvicha Kvaratskhelia, ormai prossimo al trasferimento al Paris Saint-Germain. Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è quello di Alejandro Garnacho, giovane talento del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, però, la trattativa non sarà semplice: i Red Devils valutano il giocatore 70 milioni di sterline, equivalenti a circa 83 milioni di euro. Una cifra che il club partenopeo ritiene fuori portata.

Nonostante ciò, il direttore sportivo Manna non si arrende. Il Napoli è consapevole della volontà di Garnacho di approdare in una piazza storica come quella partenopea, dove riecheggia ancora il mito di Diego Armando Maradona, argentino come lui. Forte di questa spinta, la società partenopea sta cercando di ridurre le richieste economiche del Manchester United: una cifra vicina ai 50 milioni di euro potrebbe rappresentare la base per chiudere l’affare.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il Napoli è determinato a fare il possibile per portare il talento argentino all’ombra del Vesuvio. Garnacho, con il suo talento e il suo stile di gioco imprevedibile, sarebbe il profilo perfetto per raccogliere l’eredità lasciata da Kvaratskhelia.