TMW News Nazionale, cresce l’attesa. Inter, le mosse per ripartire

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tutte le considerazioni sul campionato ma anche sulla nostra Nazionale. Vi proporremo una serie di interviste ad alcuni ex calciatori che si soffermano su questi temi. A proposito del campionato ne parlano tra gli altri Llorente e Shevchenko, intervenuti ad un evento di padel a Milano.

Le parole di Calafiori

A Coverciano in vista della gara con l'Irlanda del nord ha parlato il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori: "Per quanto riguarda la gestione dei momenti, in questi casi la chiave è vivere il presente e non pensare troppo, godersi ogni singolo momento perché può diventare una cosa bella. Stare insieme, fare gruppo e pensare alla prossima gara. Preferisco concentrarmi più su di noi piuttosto che sull'avversario, dipende più da noi che dagli altri. Si parla tanto di Premier, ma la Champions è complicata anche per le squadre inglesi. Il calcio non è una scienza perfetta. La partita va preparata come se fosse una normale partita, dobbiamo restare leggeri. Sui piazzati a sfavore dobbiamo essere attenti, loro possono essere pericolosi. Nel calcio di oggi possono fare la differenza perché la linea è sottile".

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