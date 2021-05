Nazionale, sospiro di sollievo: Verratti recupera entro fine mese, Mancini potrà averlo a Euro2020

L'Italia di Roberto Mancini può tirare un sospiro di sollievo: Marco Verratti, infortunatosi giovedì in allenamento, dovrebbe essere recuperabile entro massimo tre settimane. E, addirittura, potrebbe rivedersi in campo già nelle ultime due gare della stagione del PSG. A scriverlo è l'autorevole quotidiano francese L'Equipe, che sottolinea come l'ex Pescara non sia dunque in dubbio per l'Europeo. Per domani, comunque, sono previsti nuovi esami che chiariranno ulteriormente la situazione.