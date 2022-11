Né Immobile, né Milinkovic. Per la Lazio il prossimo derby sarà un unicum senza la coppia d'oro

Il derby di domenica sarà un unicum per la Lazio. Da quando il club di Lotito ha acquistato Immobile dal Siviglia nell'estate del 2016, non è mai capitato che in una stracittadina non giocassero né lui né Milinkovic-Savic (squalificato). Quelle senza il Sergente - sottolinea Il Messaggero -, entrambe nella stagione 2015/16, hanno condotto a due sconfitte, la seconda con tanto di esonero per Pioli. Quella senza Ciro invece a sorpresa fu un trionfo l'anno seguente con un 3-1 firmato da Keita (doppietta) e Basta.

Coppia d'oro.

Al di là delle statistiche, però, Sarri contro una diretta concorrente come la Roma sarà costretto a mandare in campo una formazione senza la sua coppia d'oro. Sono 26 i gol segnati con assist del serbo e zampata del bomber, uno solo di questi nei derby. Trovare un'alternativa sarebbe impossibile per chiunque.