"Nel calcio italiano manca mentalità europea". Rivedi Parolo dopo il ko Lazio

Alla Lazio non riesce l'impresa di qualificarsi ai quarti di finale ribaltando il risultato dell'andata contro il Bayern Monaco. A segnare il gol della bandiera, regalando una soddisfazione ai tifosi laziali, ci ha pensato Marco Parolo che, ai microfoni di Sky Sport, indica ai compagni la ricetta per ripartire: "Si può crescere ancora? Se c’è la convinzione di farlo da parte di tutti. Fa parte di un percorso di crescita nostro, abbiamo preso tanti complimenti e forse abbiamo perso di vista un po’ la realtà. Quest’anno ci siamo scontrati spesso con il fatto di essere belli, abbiamo forse perso concretezza per vincere. Quella del Bayern è quella che dobbiamo prendere, le grandi squadre quando vogliono vincere cambiano atteggiamento. Se siamo bravi a prendere spunto da questo ci può dare una grande forza; deve essere un cambio di mentalità che dobbiamo fare, ma non solo noi, tutto il calcio italiano".

Rivedi il video con le parole di Parolo!