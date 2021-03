Nello United torna Cavani, Kjaer: "E' un grande attaccante, la sua carriera parla da sola..."

"Zlatan dà sempre qualcosa, anche quando non gioca. Difficile per me esprimermi in merito alle sue chance di giocare, ma che lui sia nello spogliatoio o in campo dà sempre qualcosa". Parole e pensieri di Simon Kjaer, difensore del Milan che ha parlato del ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic alla vigilia della sfida contro il Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. "Lo United - prosegue - è una bella squadra con tante qualità. Cavani torna? E' un grande attaccante, ho giocato con lui a Palermo e lo conosco bene. La sua carriera parla da sola, sarebbe un giocatore molto importante per loro ma non importa, abbiamo rispetto per loro ma anche tanta fiducia nei nostri mezzi".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Simon Kjaer.