Nessun fischio per Donnarumma all'Olimpico: solo qualche mugugno per il cambio portieri

Si è levata negli ultimi minuti una discussione su quel che è accaduto verso la fine della partita, quando è uscito dal campo Gianluigi Donnarumma per far spazio a Salvatore Sirigu. Dalla Curva è partito qualche fischio, ma sparuto e isolato, e non per il portiere del Milan. Gigio è stato infatti acclamato e applaudito copiosamente sia durante il riscaldamento che alla lettura delle formazioni, senza che si sentisse alcun fischio dallo stadio. Evidentemente qualche spettatore non ha gradito il cambio Donnarumma-Sirigu, considerandolo forse uno smacco al Galles. Ma nessuna contestazione al portiere azzurro.