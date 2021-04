Nessuno come Unai Emery: sesta semifinale di Europa League, con quattro squadre diverse

Dici Unai Emery e pensi Europa League. Il tecnico del Villarreal, che ha vinto tre volte la competizione con il Siviglia, sfiderà l’Arsenal. In quella che sarà la sua sesta semifinale nella coppa: tre con gli andalusi, una con i Gunners, la prima col Valencia nel 2012 e ora la prossima col Villarreal. Nessun allenatore vi era mai riuscito, inoltre sarà il primo a disputare una semifinale di Europa League con quattro squadre diverse.

6 - Unai Emery 🇪🇸 will play six #EuropaLeague's Semifinals, more than any other manager in the competition ever (incl. UEFA Cup).

1 - Valencia (2012)

3 - Sevilla (2014, 2015, 2016)

1 - Arsenal (2019)

1 - @Eng_Villarreal

Worker#UEL pic.twitter.com/n9v82eLvGd

