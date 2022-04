Nessuno è incedibile in casa Napoli: De Laurentiis ha richieste anche per Elmas

Le offerte che arriveranno ai giocatori saranno valutate e anche accettate se serviranno a far entrare liquidità al club: questa la strategia del Napoli sul mercato. Nessuno è incedibile secondo Aurelio De Laurentiis: se arriverà un'offerta importante, per qualsiasi calciatore, sarà sempre presa in considerazione. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui al Napoli sono arrivate richieste anche per Eljif Elmas e il club azzurro le starebbe valutando.