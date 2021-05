Nicola sul momento del Torino: "Troppa voglia ed energia dosata male. Riprendiamo entusiasmo"

In conferenza stampa alla vigilia del recupero contro la Lazio, il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato del momento dei suoi e dei problemi che hanno caratterizzato le ultime pesanti sconfitte contro Milan e Spezia: "Quali parole ho usato in spogliatoio? Non è una questione di calma, ma di energie. Nelle ultime due gare le abbiamo dosate male: eccessiva energia non ci ha permesso di esprimerci. C'è desiderio di voler tutto e subito. Abbiamo fatto tanti punti per recuperare in classifica, dobbiamo stare nel livello giusto".

Qual è lo stato d'animo della squadra?

"C'è stata un'analisi sotto tutti i punti di vista. C'era troppo ardore e voglia, il confronto con i tifosi è stato importante: abbiamo sentito saggezza, ci ha aiutato. Dobbiamo solo riprendere entusiasmo e capacità per non andare fuori giri"

