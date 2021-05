live Torino, Nicola: "Confronto utile con i tifosi: dobbiamo riprendere entusiasmo"

Il Torino è come se avesse un jolly, il punto per la salvezza potrebbe già arrivare domani sera nel recupero della sfida contro la Lazio: così si eviterebbe di trasformare in uno spareggio decisivo i 90 minuti del prossimo week-end contro il Benevento. Alla vigilia della trasferta di Roma, il tecnico Davide Nicola presenterà la partita attraverso i microfoni di Torino Channel. Segui la diretta testuale della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com..

Quali sono i punti di forza della Lazio?

"Mi interessano i nostri, li abbiamo dimostrati. Loro hanno un organico qualitativo, con giocatori insieme da molti anni e un modo di giocare consolidato. Possiamo fare una partita per esprimere noi stessi".

Quali parole ha usato in spogliatoio?

"Non è una questione di calma, ma energie. Nelle ultime due gare le abbiamo dosate male: eccessiva energia non ci ha permesso di esprimerci. C'è desiderio di voler tutto e subito. Abbiamo fatto tanti punti per recuperare in classifica, dobbiamo stare nel livello giusto"

Qual è lo stato d'animo della squadra?

"C'è stata un'analisi sotto tutti i punti di vista. C'era troppo ardore e voglia, il confronto con i tifosi è stato importante: abbiamo sentito saggezza, ci ha aiutato. Dobbiamo solo riprendere entusiasmo e capacità per non andare fuori giri"

Cambia qualcosa il pareggio del Crotone?

"No, perché dobbiamo fare dei punti. Non dobbiamo essere contratti, ma allenarci e lavorare su noi stessi. Sono convinto che dimostreremo ciò che abbiamo sempre fatto".

Gli stimoli dati da classifica fanno la differenza in queste ultime gare?

"E' evidente che ci siano sempre difficoltà, soprattutto per chi deve salvarsi. Non è questione di demotivazione degli avversari, ma di serenità nostra"

Cambia qualcosa nella preparazione?

"Lo facciamo per competere con l'avversario, cercando di esprimerci. Non mi interessano i risultati delle altre, la partita più importante è quella che viene. E lavoriamo con questo obiettivo".

Non essere costretti a vincere vi può aiutare?

"Noi prepariamo le partite per esprimere noi stessi, cercando di conquistare il risultato. E tutto il resto decade, non facciamo differenze a seconda dei risultati che abbiamo a disposizione".

Belotti è diffidato, giocherà?

"E' un giocatore esperto, che rappresenta un'importanza per noi. Se scenderà in campo, saprà gestirsi. Sicuramente scenderà in campo la formazione migliore possibile, contando anche su chi subentrerà"

Dobbiamo aspettarci rotazioni?

"Vediamo, ci sarà una squadra competitiva perché è una partita importante. C'è chi comincerà e chi subentrerà, l'importante è portare la nostra identità e il nostro entusiasmo. Meritiamo la salvezza".

A La Spezia ci sono state differenze nel riscaldamento tra le squadre.

"Non è questione di paura, ma eccessiva energia. Vuoi una cosa, ma non sei fluido e sei più contratto. Il riscaldamento è standardizzato, è quello che facciamo sempre e vale in tutte le situazioni. Dobbiamo avere la capacità di esprimerci: se non lo facciamo, non otteniamo vantaggi. Dobbiamo soltanto crederci".

