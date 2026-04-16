TMW Niente Juventus per Rudiger? Orientato nel rimanere a Madrid per un altro anno

Antonio Rudiger esce dai candidati per la Juventus? Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da TMW il centrale difensivo del Real Madrid è orientato a rimanere per un'altra stagione con le merengues, accettando un contratto inferiore rispetto a quello attuale (che gli garantisce circa 10 milioni di euro a stagione) per provare a vincere nuovamente la Champions League. L'annata dei madridisti non è stata all'altezza - finirà senza titoli, con il Barcellona che è lontanissimo in classifica - probabilmente lasciare in questo momento potrebbe influire negativamente sulla sua carriera in blanco.

Luciano Spalletti lo aveva indicato come il principale obiettivo per la difesa, mentre Damien Comolli voleva sfruttare i rapporti con l'agente Hasan Cetinkaya per provare a convincerlo. Missione che sembra fallita dopo i contatti e l'apprezzamento comunque ricevuto da Rudiger stesso.

Nelle scorse settimane Rudiger stesso era finito al centro delle critiche per lo stile aggressivo di gioco e per alcune prestazioni. “Mi sento davvero bene e sono sollevato di aver terminato le cure. Da agosto-settembre 2024 c’era sempre qualcosa che non andava, ma ora posso giocare partite intere senza problemi. L’anno scorso spesso mi allenavo e giocavo solo prendendo antidolorifici, poi a gennaio la situazione è peggiorata e ho capito che dovevo fermarmi, anche perché c’è il Mondiale in estate. Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Non c’è niente che odio di più che deludere i miei compagni. Lo rifarei? Probabilmente sì, anche se dopo l’operazione al ginocchio ho imparato a capire meglio quando è il momento di fermarsi”.