Ufficiale Niente Lecce per il centrocampista polacco Slisz: si è trasferito ad Atlanta

Vi abbiamo raccontato nelle scorse ore della situazione relativa a Bartosz Slisz (24 anni), centrocampista polacco in forza al Legia Varsavia e finito nel mirino del Lecce come possibile rinforzo per il centrocampo già in questo gennaio. Vi avevamo raccontato soprattutto dell'insidia proveniente da Oltreoceano e delle sirene americane che rischiavano di far saltare tutto.

Questo scenario si è trasformato in realtà. Ufficiale il passaggio all'Atlanta United di Slisz a fronte di una proposta da 3 milioni di euro netti che soddisfa le richieste del Legia. E il giocatore ha firmato un contratto quadriennale, fino al 2028, con uno stipendio da 1 milione di euro lordo a stagione.