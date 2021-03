Niente rinvio per Lazio-Torino, Cairo duro: "La decisione della Lega si commenta da sola"

La decisione della Lega di non rinviare Lazio-Torino, in programma oggi pomeriggio, "si commenta da sola". Al telefono con l'ANSA il presidente granata Urbano Cairo è amareggiato nel commentare la scelta del Consiglio dei club di A. "Io non credo - aggiunge - che il calendario del campionato di serie A si difenda ignorando le realtà oggettive".

Nel pomeriggio di oggi, ricordiamo, il Consiglio straordinario di Lega ha deciso di non rinviare la partita delle 18.30 fra Lazio e Torino, nonostante i granata fossero impossibilitati a raggiungere Roma per via della decisione della Asl. La Lazio dunque si presenterà in campo e il Torino, come successo al Napoli per la sfida contro la Juventus, molto probabilmente andrà incontro nel primo grado di giudizio alla sconfitta per 3-0 a tavolino e ad 1 punto di penalizzazione in classifica.