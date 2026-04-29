Niente ritorno in Italia per Dragusin: il Lipsia offre 20 milioni, c'è l'ok del giocatore

Il futuro di Radu Dragușin al Tottenham sembra sempre più incerto. Arrivato a Londra all’inizio del 2024, il difensore rumeno potrebbe già lasciare gli Spurs al termine della stagione, complici le difficoltà vissute dal club, attualmente in piena lotta per non retrocedere.

Anche in caso di salvezza, la società inglese è intenzionata a intervenire in maniera profonda sulla rosa, e tra i possibili partenti figura proprio Dragușin. Già durante la sessione invernale il centrale aveva attirato l’interesse di diversi club, tra cui Roma, Fiorentina e soprattutto il Lipsia, ma alla fine non si era concretizzato alcun trasferimento.

Ora è proprio il club tedesco a tornare con decisione alla carica: il Lipsia sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per assicurarsi il difensore. Secondo quanto riportato da Fanatik, il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso a un trasferimento in Bundesliga, aumentando così le possibilità che l’operazione possa andare in porto qualora si trovi l’accordo tra le due società.