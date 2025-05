Ufficiale Athletic, Valverde rinnova- La prossima sarà la decima stagione alla guida dei baschi

Il condottiero resterà ancora per un'altra stagione al San Mames. Ernesto Valverde ha rinnovato il suo contratto con l'Athletic Bilbao e arriverà così alla incredibile cifra di 10 anni sulla panchina del club basco.

Questo il comunicato: "Dopo questa fantastica stagione, l'allenatore numero uno per presenze nel club (451) accresce la sua leggenda e guiderà la squadra nel ritorno in Champions League. Cresce la leggenda di Ernesto Valverde all'Athletic Club. L'allenatore di Vitoria-Gasteiz ha deciso di accettare la sfida di allenare la prima squadra maschile per il decimo anno, nella stagione che segna il ritorno in Champions League, dopo una campagna indimenticabile con un quarto posto che garantirà loro anche l'accesso alla Supercoppa e una corsa sensazionale in Europa League, raggiungendo le semifinali. L'accordo, della durata di un anno e fino al 30 giugno 2026, è stato firmato oggi a San Mamés con il presidente del club, Jon Uriarte, e alla presenza del direttore generale del calcio, Mikel González.

Valverde, numero 1 dell'Athletic Club per numero di presenze di tutti i tempi, è sulla buona strada per raggiungere quota 500 partite. Una cifra che la dice lunga sulla statura del pluripremiato allenatore, che ha riportato la Coppa a Bilbao l'anno scorso e che ha trascorso 21 anni al servizio dell'Athletic Club, da calciatore e allenatore".

Il tecnico ha espresso soddisfazione: "È una sfida importante. Sento una responsabilità qui, per quello che è la squadra, per le persone che lavorano sodo. Tutti insieme, quando ci impegniamo, siamo una squadra forte; vediamo fin dove possiamo arrivare. Dobbiamo continuare a competere, ed è questo che l'Athletic sa sempre fare bene", ha dichiarato. "La Champions League è un sogno immenso, è una competizione molto dura e spero che ci divertiremo tutti. È un livello diverso a cui dobbiamo ambire", ha aggiunto.