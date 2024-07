Ufficiale Niente Venezia per Mathias Delorge, ha firmato col Gent. Contratto di quattro anni

Niente da fare per il Venezia: come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, Mathias Delorge ha deciso di restare in Belgio e da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del KAA Gent, club che ha battuto la concorrenza del Genk. Il calciatore classe 2004 che lascia in Sint-Truiden a titolo definitivo ha firmato con la sua nuova società un contratto di durata quadriennale.

"Ho scelto il KAA Gent perché questo è il passo migliore per me a livello sportivo, inoltre s'è subito creato un feeling caloroso e familiare con tutti all'interno di questo club. Queste due cose insieme sono state il fattore decisivo", ha detto Mathias Delorge dopo la firma sul contratto.

"Siamo molto orgogliosi di poter portare un giocatore come Mathias al Gent. La concorrenza era agguerrita, perché lui aveva tanti club tra cui scegliere. Questo dimostra che il nostro modo di lavorare sui trasferimenti è giusto", ha detto Arnar Vidarsson, Direttore Sportivo del Gent che poi in un altro passaggio ha aggiunto.

"Con Mathias abbiamo un giocatore giovane e di grande talento. Calcia palloni lunghi col piede destro come col piede sinistro, con la stessa facilità. Il fatto che sia belga è inoltre per noi un vantaggio".