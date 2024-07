TMW Non solo Fiorentina. Anche il Torino ha messo gli occhi su Casadei

vedi letture

Fiorentina ma non solo. Il nome di Cesare Casadei è caldo in queste ore di calciomercato, con l'ex centrocampista dell'Inter che è in uscita dal Chelsea come dimostra la mancata convocazione per la tournée negli Stati Uniti dei Blues allenati da Enzo Maresca.

Nelle scorse ore si era parlato di un sondaggio per lui da parte di Napoli e Bologna, ma ad oggi la squadra maggiormente interessata sembra essere la Fiorentina di Raffaele Palladino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la Fiorentina lo sta seguendo con attenzione ma il problema potrebbe essere quello legato alla formula dell'operazione, visto che il Chelsea lo vorrebbe cedere a titolo definitivo, mentre l'idea della dirigenza gigliata sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al realizzarsi di determinate condizioni.

Il Chelsea ne fa una valutazione alta in partenza, superiore ai 20 milioni di euro visto anche l'alto investimento fatto ai tempi dell'arrivo dall'Inter, e sul giocatore nelle ultime ore si è inserito anche il Torino, club che sta cercando la quadra per l'addio di Ivan Ilic in direzione Zenit San Pietroburgo. Casadei potrebbe essere il sostituto del serbo nel centrocampo di Paolo Vanoli, almeno a livello qualitativo, anche se come abbiamo raccontato la Fiorentina resta in vantaggio nella corsa al classe 2003.