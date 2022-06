Non solo i risultati: perché la trattativa Juve-De Ligt per il rinnovo non sta decollando

Matthijs de Ligt oggi ha pesantemente messo in discussione il rinnovo di contratto con la Juventus. Legato al club bianconero da altri due anni di contratto, il centrale olandese classe '99 s'è detto deluso per i risultati conseguiti dalla squadra nelle ultime due stagioni: "La Juve ogni anno vuole e deve diventare campione e due quarti posti non bastano", ha detto l'ex Ajax che poi ha aggiunto. "Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se guardare oltre".

Oltre a quelle che sono le ambizioni sportive, oggi in casa Juventus la trattativa con De Ligt non decolla anche per ragioni economiche. Già da qualche settimana il club bianconero ha avanzato la sua proposta a quello che oggi è - con uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus - il giocatore più pagato della rosa: vuole prolungargli il contratto ma vuole farlo a cifre più contenute rispetto a quelle attuali, anche a costo di abbassare in maniera decisa una clausola rescissoria che oggi si attesta sui 120 milioni di euro. Per De Ligt, insomma, rinnovare oggi il contratto con la Juventus vorrebbe dire sia abbassarsi lo stipendio che perdere potere contrattuale in virtù di un contratto più lungo: una prospettiva che non convince.

Ora la palla passa al club bianconero che, se davvero vorrà sancire questo accordo, dovrà rilanciare. E costruire una squadra che possa presto tornare vincente.