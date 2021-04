Non solo Juventus e Roma: su Icardi c'è il Manchester United per il dopo Cavani

L'addio al Paris Saint-Germain in estate non è certo una possibilità remota. Mauro Icardi potrebbe salutare Parigi, spiega oggi La Gazzetta dello Sport, e la cifra per cui Maurito potrebbe partire dalla Ville Lumiere si aggirerebbe intorno ai 30-40 milioni di euro. Tra le pretendenti non ci sarebbero solo italiane come Juventus e la Roma ma anche una big inglese: si tratta del Manchester United che perderà Edinson Cavani in scadenza.