Non solo Lukaku, il Napoli è scatenato: colpo McTominay, domani sarà in Italia

Tutto definito per il trasferimento di Scott McTominay dal Manchester United al Napoli. Grazie a un'offerta da 30 milioni di euro, il club partenopeo s'è assicurato il centrocampista classe '96 che già domani è atteso in Italia per le visite mediche e la successiva firma sul contratto. Oltre a McTominay, domani è atteso in Italia per le visite mediche Romelu Lukaku: anche in questo, accordo per il cartellino grazie a un'offerta da trenta milioni di euro.

Sul calciomercato del Napoli e in particolar modo sul comportamento di Victor Osimhen così oggi s'è espresso ai microfoni di 'TMW Radio' l'ex attaccante Arturo Di Napoli: “Per me è scandaloso l’atteggiamento di Osimhen nei confronti della società che lo ha fatto diventare importante. Il presidente con lui è stato molto chiaro basta portare i soldi. Oggi leggo l’agente che dice che il suo assistito non è un pacco. Ci vuole rispetto per i tifosi del Napoli e per un presidente che non può sempre subire. Bisogna essere anche obiettivi. Ha un contratto e non va bene che lui non stia aiutando gli azzurri”.

E ancora sull'arrivo di Lukaku: "E' l'acquisto giusto? “Per me sì perché Lukaku con Conte ha fatto le sue migliori stagioni. Non ha la stessa età ma con il gioco di Conte Lukaku è una vera e propria arma”.