Non solo Sampdoria: il Bournemouth ha messo nel mirino Vieira per la panchina

Non soltanto la Sampdoria osserva Patrick Vieira con interesse per il futuro della propria panchina. Secondo quanto riferito dal Mirror, infatti, anche il Bournemouth avrebbe messo nel mirino l'allenatore francese, e sembra intenzionato a muoversi con determinazione per convincerlo ad accettare il tentativo di riportare la squadra in Premier League. Proprio quello sarebbe il campionato di maggior preferenza di Vieira, anche se alcuni colloqui avuti con Arsene Wenger potrebbero averlo convinto che sia un'opzione da valutare con attenzione per il proprio rilancio.