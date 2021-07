Non solo Spezia: l'Inter ha sei richieste per Pinamonti. Il problema è l'ingaggio

vedi letture

Non soltanto lo Spezia. Sulle tracce dell'attaccante nerazzurro Andrea Pinamonti ci sarebbero diverse squadre di Serie A. Sei, in particolare, le richieste arrivate alla dirigenza dell'Inter per l'attaccante classe '99: detto dello Spezia, ci sono anche Salernitana, Cagliari, Bologna, Hellas Verona e Venezia. I nerazzurri ragionano soltanto per un trasferimento in prestito, per cui sarebbe disposto a lasciarlo partire gratis, ma rimarrebbe il problema legato all'ingaggio da 2,2 milioni netti per il quale l'Inter non vorrebbe contribuire oltre il 20-25%.