"Nostalgia dell'Italia. Se torno? Non so, vedremo". Rivedi il pensiero di Zidane sul futuro

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Liverpool in Champions League per 3-1: "Possiamo essere contenti della partita che abbiamo fatto però c'è il ritorno e dobbiamo terminare il lavoro. Però, ripeto, possiamo essere contenti della gara di questa sera perché abbiamo fatto una gara completa. L'Italia? E' sempre nel cuore. La Juve è sempre stata importante per me. Un ritorno in Italia? Non so (ride ndr). Adesso sono qua. Vediamo".

Rivedi il video con le parole di Zidane!