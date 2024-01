TMW Nuovo rinforzo per il Torino: iniziano le visite mediche di Adam Masina. Le immagini

Adam Masina è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Torino. Il club granata ha chiuso la trattativa per il terzino dell'Udinese nella giornata di oggi, col calciatore che da pochi minuti ha fatto il suo arrivo a Torino per le visite mediche e la firma. Un operazione lampo che porterà l'ex Bologna in granata in prestito. Sul giocatore, nelle scorse ore, c'era in particolar modo il Frosinone, che ha fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione e che lo aveva cercato già ad inizio mercato invernale. Anche il Sassuolo si era interessato al giocatore, salvo poi puntare su Doig del Verona. Ma alla fine l'ha spuntata il Toro, pronto a metterlo a disposizione di Juric.

Ecco le immagini di TMW:



Nuovo rinforzo per il #Torino: iniziano le visite mediche di Adam Masina. pic.twitter.com/emuSGr7ZEW — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) January 31, 2024

Masina in stagione ha collezionato 5 presenze, dopo le 15 della scorsa stagione, nella quale ha messo a segno anche 2 gol. Al Watford la sua esperienza è stata più interessante: 16 presenze nel 2021-2022, 26 nella stagione precedente, altre 48 nei suoi primi due anni di esperienza in Premier League. La sua esplosione ad alto livello è arrivata però con la maglia del Bologna, con cui ha esordito nel 2014-15, in Serie B. Nelle successive tre stagioni sono arrivate più di 100 presenze in rossoblù, che gli sono valse la chiamata da parte della famiglia Pozzo.