Ufficiale
Masina non è più del Torino: risolto consensualmente il suo contratto con i granata
TUTTO mercato WEB
Adam Masina non è più un calciatore del Torino. Il difensore infatti si è svincolato ufficialmente pochi minuti fa e ora è pronto per approdare in Qatar all'Al Sadd, che ha virato con forza su di lui dopo il no ricevuto da parte della Lazio per Alessio Romagnoli. Di seguito il comunicato da parte dei granata:
"Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Adam Masina. La Società desidera ringraziare Adam per l'impegno e per il contributo offerto in questi due anni e lo saluta augurandogli ogni bene per il futuro".
Altre notizie Serie A
UfficialeCremonese, finalmente Luperto: lascia il Cagliari a titolo definitivo e raggiunge mister Nicola
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile