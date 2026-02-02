Ufficiale Masina non è più del Torino: risolto consensualmente il suo contratto con i granata

Adam Masina non è più un calciatore del Torino. Il difensore infatti si è svincolato ufficialmente pochi minuti fa e ora è pronto per approdare in Qatar all'Al Sadd, che ha virato con forza su di lui dopo il no ricevuto da parte della Lazio per Alessio Romagnoli. Di seguito il comunicato da parte dei granata:

"Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Adam Masina. La Società desidera ringraziare Adam per l'impegno e per il contributo offerto in questi due anni e lo saluta augurandogli ogni bene per il futuro".