TMW Saltato Romagnoli, il difensore per Mancini può essere Masina: l'Al Sadd decide domani

Adam Masina può ripartire dal Qatar. L’Al-Sadd, allenato da Roberto Mancini, ha messo nel mirino l’ex difensore del Torino, che ha risolto il contratto ed è ora svincolato. Proprio questo status gli consentirebbe di firmare anche a mercato chiuso. La pista Al-Sadd prende quota rispetto ad altre ipotesi e domani è attesa una giornata decisiva per capire se l’operazione andrà in porto.

Questo perché il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al Sadd non si farà. Il club qatariota, guidato da Roberto Mancini, aveva presentato alla Lazio un’ultima proposta da 12 milioni di euro, cifra persino superiore alla richiesta iniziale. Da Formello è arrivato un ulteriore rialzo e, nonostante l’intesa raggiunta, non c’è stato il tempo tecnico per chiudere prima della scadenza del mercato in Qatar.

Così ora toccherà ad Adam Masina rinforzare la formazione di Mancini. Domani sarà una giornata importante: se tutto confermato, l'ex Toro andrà in Qatar.