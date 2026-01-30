L'Al-Sadd insisterà per Romagnoli fino alla fine, ma intanto ha bloccato Adam Masina

L’Al-Sadd di Roberto Mancini spera di chiudere per Alessio Romagnoli entro la giornata di domani, quando chiuderà il mercato qatariota: per questo motivo in caso la trattativa per Romagnoli non dovesse andare in porto, l’Al-Sadd virerà su Adam Masina, svincolatosi oggi dal Torino, fa sapere oggi Sky Sport.

Il club qatariota proverà fino alla fine per il difensore italiano e Masina, essendo svincolato, potrebbe firmare anche a mercato chiuso: la sua avventura al Torino è dunque chiusa e manca solo l'annuncio ufficiale per averne conferma.