NY Times: dialogo avanzato CONMEBOL-UEFA, supercoppa Italia-Argentina a Napoli

Il New York Times racconta di fasi avanzate di dialogo tra CONMEBOL e UEFA (non a caso c'è stato lo scambio di un arbitro per le rispettive competizioni) così da avere una sfida tra i campioni d'Europa, l'Italia, e quelli d'America, l'Argentina, come una sorta di supercoppa atta a ricordare e commemorare la vita di Diego Armando Maradona.