Oggi Lazio-Roma, Fonseca vuole il primo successo e arriva al match senza dubbi di formazione

vedi letture

Evidentemente a Paulo Fonseca la prestazione contro l'Inter è piaciuta, visto che nella rifinitura di ieri della Roma prima del derby con la Lazio il tecnico portoghese ha dato le casacche dei titolari agli undici che sono scesi in campo dall'inizio contro i nerazzurri. I giallorossi hanno tutta l'intenzione di avvicinarsi ancora di più alla vetta e per farlo lo stesso Fonseca avrà una motivazione speciale in più: nei due derby da quando è arrivato a Trigoria sono arrivati due pareggi, per questo staserà avrà ancora più voglia di centrare la prima vittoria nella stracittadina.

In porta quindi ci sarà ancora Pau Lopez (complice anche l'indisponibilità di Mirante), a caccia di conferme dopo i recenti buoni segnali. La difesa a 3 vedrà Mancini e Ibanez ai lati del perno centrale Smalling, mentre a centrocampo spazio alle geometrie e al dinamismo della coppia Veretout-Villar (lo spagnolo dovrebbe vincere il ballottaggio con Cristante) con Karsdorp e Spinazzola cursori sulle fasce. Davanti ancora fuori, inizialmente, Pedro, con gli intoccabili Pellegrini e Mkhitaryan a sostegno dell'inamovibile Edin Dzeko. Oltre a Mirante, gli indisponibili portano i nomi di Santon, Calafiori, Zaniolo e Pastore.