Okoli lascia l'Atalanta e la Serie A. Il Leicester se lo assicura per 14 milioni più bonus

"Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Leicester City FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Memeh Caleb Okoli, 22enne difensore che nello scorso campionato di Serie A ha militato a titolo temporaneo in forza al Frosinone Calcio. Atalanta BC augura a Caleb le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva". Ecco la nota ufficiale con cui il club bergamasco conferma e ufficializza la partenza del difensore:

Okoli ceduto a titolo definitivo al @LCFC. Buona fortuna Caleb! #Okoli joins Leicester City FC on a permanent move. All the best, Caleb!#GoAtalantaGo ⚫️🔵

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 9, 2024