"Onesto, entusiasta e motivatore". Ecco la ricetta di Fonseca per essere un buon manager

"Per me, per essere un buon manager è fondamentale essere vero, onesto, entusiasta oltre a essere un grande motivatore". Sono queste alcune delle dichiarazioni che il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato nella lunga intervista a Forbes: "Per dirigere un gruppo di lavoro serve anche una grande capacità di adattamento. Perché la nostra leadership deve essere adattata secondo le caratteristiche delle persone che guidiamo, gli obiettivi del team e gli obiettivi da raggiungere. Per un allenatore è importante avere delle caratteristiche di un leader forte, ma la leadership si può anche lavorare".