Operazione per Miguel Veloso, il regista dell'Hellas Verona si ferma per un intervento al collo

Assente quest'oggi dalla lista dei convocati diramata da mister Ivan Juric, il regista dell'Hellas Verona Miguel Veloso nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico al collo già precedentemente programmato. Nei prossimi giorni il club darà precise indicazioni sui tempi di recupero, ma per il portoghese questo intervento non fa rima con un anticipato finale di stagione: è previsto il suo ritorno in campo per il rush finale.