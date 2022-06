Origi-Milan, ci siamo: entro le prossime due settimane le visite e la firma sul quadriennale

L'edizione oggi in edicola fa il punto su Divock Origi al Milan e spiega che il belga, in uscita in regime di svincolo dal Liveprool, potrebbe essere rossonero la prossima settimana, al massimo in quella successiva. Per metà giugno avrà sostenuto le visite mediche a Milano, firmato il quadriennale rossonero, e poi ripartito per il secondo tempo di vacanze: il primo è in corso, dopo che Origi ha concluso la stagione con il Liverpool. A luglio tornerà per unirsi alla nuova squadra.