Otavio a un passo dal rinnovo col Porto: lo seguono Roma e Milan

Il fantasista del Porto Otavio, finito recentemente nel mirino di squadre italiane come Roma e soprattutto Milan, in queste ore si trova all'interno della sede del club portoghese per firmare il prolungamento con i Dragoni. Il giocatore è stato convinto con un accordo da 3 milioni di euro all'anno più ricchi bonus. Atteso per oggi l'annuncio del prolungamento. A riportarlo è SicNoticias.pt.