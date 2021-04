Ounas e Simy trascinano il Crotone, calabresi avanti 3-1 sul Parma al 45'

Un primo tempo colma di gol ed emozioni tra Parma e Crotone, che vanno all'intervallo sul parziale di tre a uno in favore della squadra di Cosmi, trascinata dalla coppia d'attacco Simy-Ounas, letteralmente salita in cattedra nelle battute finali di frazione

Le scelte. D'Aversa dà fiducia a Colombi e spedisce in panchina Sepe per la seconda gara consecutiva. Di fianco a Bani c'è spazio per la freschezza del giovanissimo Dierckx, con il duo romeno Mihaila-Man ad appoggiare Cornelius. Cosmi risponde con il consueto 3-5-2: Messias fa la mezzala, scelta dettata dalla ricerca di una maggiore fluidità nella circolazione centrale, mentre Ounas è la spalla designata di Nwankwo Simy.

Occasione Messias. Il Parma cerca l'effetto sorpresa con un paio di blitz appena accennati di Mihaila e Cornelius, ma la prima occasione è del Crotone: Reca viaggia come un TGV sul binario di competenza, lasciandosi alle spalle Busi dopo una combinazione d'accademia con Zanellato. L'ex SPAL offre al centro per l'accorrente Messias, che apre il piattone con il peso del corpo sbilanciato all'indietro e manda alto da posizione favorevole. È il primo squillo di tromba di una gara che si presenta subito frizzante, tra le due peggiori difese del campionato, slegate da pretese di contenimento strenuo e ad ogni costo.

Vantaggio Crotone. Poco prima del quarto d'ora Messias recapita un altro messaggio a Colombi con un missile terra-aria dai venticinque metri che si schianta sul montante alto. Di lì in poi le cose precipitano per la squadra D'Aversa: al quindicesimo il Crotone la sblocca con Magallan, che torreggia sul corner ad uscire di Ounas e coglie completamente di sorpresa Colombi, immobile e impotente nell'occasione. Poco dopo si aggiungono nuovi guai per il Parma, che perde per infortunio Man, messo k.o. da un guaio di natura muscolare.

Segna Hernani. La truppa di Cosmi viaggia sulle ali dell'entusiasmo, fiuta un'occasione capitata di rado in questa stagione. Il Parma ha però le sue armi, e a dispetto delle difficoltà estrae dal cilindro l'uno a uno: Cornelius approfitta della marcatura generosa di Golemic e dipinge un cross arcuato per Hernani, a sua volta favorito dal disimpegno sonnecchiante di Djidji. Il risultato è un gol facile facile, che costringe il Crotone a ricominciare daccapo.

Show di Ounas. Ai crociati si presenta addirittura l'opportunità di ribaltarla con un uno-due potenzialmente mortifero, ma Gervinho in volata bisticcia con il pallone e sciupa una chance d'oro. Ne approfitta allora il Crotone, che si riporta avanti allo scadere con il solito Simy, al posto giusto nel momento giusto sull'appoggio di Ounas, bravo ad approfittare della frittata del tandem centrale gialloblù. È proprio l'ex Napoli a gonfiare il bottino in pieno recupero con un diagonale clinico, che non lascia scampo a Colombi.