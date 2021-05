Padoin e la Juventus che verrà: "Io punterei su Donnarumma e Locatelli"

L'ex centrocampista della Juventus Simone Padoin ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Tuttojuve.com' e ha parlato della squadra che in estate dovrà allestire la società bianconera. "Donnarumma lo vedrei molto bene. Sarà il portiere della Nazionale per i prossimi 10/15 anni. La Juve, se lo dovesse acquistare, si garantirebbe un portiere pronto che è già abituato a giocare in una grande squadra. Sarebbe difficile sceglierne uno migliore. Il suo dato sulle presenze fa paura, se continua così straccia tutti i record (sorride, ndr). A me come personalità ha fin da subito ricordato Gigi, ma di portieri non ci capisco niente".

Una Juve più italiana, ecco perché il centrocampo potrebbe essere arricchito da Manuel Locatelli.

"E' un giocatore che ci può stare, mi ha impressionato negli ultimi anni a Sassuolo in cui è stato devastante. E' un nome su cui puntare che a me piace molto".