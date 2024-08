Palladino su Nico Gonzalez: "Non mi espongo, il mercato è aperto. Deciderà la società"

Termina 1-1 la sfida del Tardini tra Parma e Fiorentina, match inaugurale (assieme a Genoa-Inter) della Serie A 2024/2025. Partono forti i ducali, che nel primo tempo sono protagonisti di diverse occasioni da gol (compresa una traversa di Sohm): la squadra di Pecchia però riesce a concretizzare con il solo Man, bravissimo a siglare al 21' il vantaggio dal limite dell'area. Nel secondo tempo (75') è invece capitan Biraghi, direttamente su punizione, a fissare l'1-1 finale dopo una ingenuità del portiere Suzuki (che calcola male il tempo dell'uscita e finisce con la palla in mano fuori dall'area di rigore). Nel finale girandola di cambi, un'espulsione (Pongracic), ma il risultato non cambia. Finisce con un pareggio l'esordio in campionato di Parma e Fiorentina: al Tardini è 1-1. Debutto con un punto dunque per Raffaele Palladino sulla panchina viola, mentre Pecchia evita il secondo ko consecutivo al Tardini dopo quello contro il Palermo nel primo turno di Coppa Italia.

In conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino si è soffermato così sul neo arrivato Gudmundsson e non solo (leggi qui le dichiarazioni integrali): "Gudmundsson ha avuto un fastidio muscolare, vedremo come sta nelle prossime settimane, sicuramente ancora non è pronto. Vedremo di rimetterlo a posto nelle prossime due settimane. Non vediamo l'ora di averlo a disposizione, siamo contentissimi".

Nico Gonzalez non lo considera più un suo giocatore?

"Gli voglio molto bene, abbiamo parlato spesso in questi giorni. Sappiamo che è molto richiesto. Non mi espongo, il mercato è aperto, deciderà la società".

Ha schierato Amrabat nonostante le voci di mercato.

"Io gli voglio bene, è un bravissimo ragazzo, si è creato un grande rapporto con lui. E' un ragazzo sincero di cuore. Ha lanciato segnali a me e alla Fiorentina, mettendosi a disposizione dal primo giorno. Le voci di mercato sono normali, è un giocatore di un certo livello, decideranno lui e la società del suo futuro. Mi auguro di poterlo ancora allenare, per me è un grandissimo giocatore".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Bernabè (80’ Cyprien), Estevez; Man (65’ Almqvist), Sohm (76’ Cancellieri), Mihaila (65’ Camara); Bonny (65’ Hainaut). All.: Pecchia

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Martinez Quarta (60’ Parisi), Pongracic, Comuzzo (73’ Kayode); Dodò, Amrabat, Mandragora (73’ Bianco), Biraghi; Colpani (60’ Ikoné); Kouamé (79’ Sottil); Kean. All.: Palladino

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 22’ Man (P), 75’ Biraghi (F)

Ammoniti: Pongracic (F), Estevez, Balogh, Circati (P)

Espulsi: Pongracic