Pallotta: "Non avrei mai dovuto fidarmi di Monchi. Io volevo Ziyech! Marquinhos il rimpianto"

James Pallotta scatenato su Twitter. L'ex patron della Roma, rispondendo alle domande dei tifosi, è tornato ad attaccare Monchi: "Ho pagato caro le sue scelte, non avrei mai dovuto fidarmi di lui. Io volevo Ziyech, così come Baldini e Zecca (il braccio destro dell'ex presidente). Questo è un dato di fatto documentato. Ma a Monchi non piaceva che il calciatore giocasse i Mondiali e quindi ha deciso di non portarlo alla Roma. Marquinhos è il mio grande rimpianto. Su altri... Capite che i giocatori volevano lasciare Roma e noi non avevamo scelta? Purtroppo è così che funziona il calcio. Io non ho mai cercato applausi, ho lavorato sodo ogni giorno".