Pallotta risponde ai tifosi della Roma: "Affidarmi completamente a Monchi la vera grande colpa"

Continua a parlare della sua avventura alla Roma James Pallotta, ex presidente del club giallorosso. Attraverso Twitter il manager al post di un tifoso “Affidarsi completamente a Monchi la vera grande colpa di Pallotta” ha risposto di essere d’accordo. Successivamente a chi chiedeva il perché dell’addio di Petrachi ha poi commentato “Chiedi a Guido (Fienga, ndr).

“Chi è meglio fra Monchi e Petrachi?” È la domanda di un altro utente. Pallotta scrive: “Petrachi”.

Seriously. Petrachi by country mile at the end of the day

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) March 10, 2021