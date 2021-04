Panchine Serie B: ecco chi può restare anche il prossimo anno a prescindere dal finale

Una Pasquetta particolare per la Serie B, che ha visto giocare quest’oggi la 32^ giornata del torneo: sei giornate al termine, quindi, e un rush finale tutto da vivere.

Classifica non ancora definita, verdetti da stabilire.

Ma alcuni allenatori in odore di conferma.

Vediamo, con TuttoMercatoWeb.com, gli allenatori dei 20 club cadetti che hanno maggiori possibilità di restare in sella alla formazione guidata anche nella passata stagione.

Non dovrebbero esserci particolari problemi per il Venezia – Paolo Zanetti sta ottimamente guidando i lagunari e ha un accordo fino al 2022 - ma una situazione serena si anche al ChievoVerona e al Pisa, dove patron Giuseppe Corrado ha recentemente rinnovato la fiducia a Luca D’Angelo: "Con Luca abbiamo una visione identica del calcio, quasi simbiotica. Noi vogliamo che resti a lungo a Pisa, ma dipende anche dalle sue ambizioni”, le parole del presidente.

Simile il discorso dei clivensi: in caso di Serie A per Alfredo Aglietti scatterebbe la conferma automatica, ma c’è già un accordo verbale per proseguire l’avventura con il club anche in caso di permanenza in Serie B.

Ma a proposito di possibile Serie A, forte di un contratto fino al 2023 Eugenio Corini del Lecce, mentre fino al 2022 è quello che lega Alessio Dionisi all’Empoli: il tecnico, però, sembra esser finito anche nei radar del Napoli, sarà determinante quindi il mercato estivo.

C’è volontà di proseguire con l’attuale tecnico anche a Brescia. "Con Cellino ho contatti giornalieri, lavoriamo insieme per dare il meglio per questa società: il mio lavoro è quello di preparare al meglio la squadra di settimana in settimana, per parlare di futuro c'è tempo. C'è comunque sintonia tra noi, e io la ho anche con la squadra”, il messaggio tra le righe di mister Josep Clotet.

Più chiaro, invece, il pensiero del presidente della Reggina Luca Gallo circa mister Marco Baroni: “Quello che sta facendo Baroni è sotto gli occhi di tutti. Sì, se continua così parleremo certamente di prosieguo. D’altronde, prima ancora che dai contratti, le conferme più importanti arrivano dal campo".

Impensabile, infine, immaginare il Cittadella senza Roberto Venturato. Gli altri, invece, si giocheranno probabilmente molto in questo intenso finale di stagione.