Pandev, un record da veterano: è il calciatore con più presenze da subentrato in Serie A

vedi letture

Con la presenza collezionata contro l'Hellas Verona oggi pomeriggio, entrando a partita in corso al posto di Strootman, Goran Pandev supera Sergio Pellissier e diventa il calciatore con più presenze in Serie A da subentrato nell'era dei tre punti. Quella odierna è l'apparizione numero 155 dalla panchina per il veterano ex Inter, uno in più dell'ex attaccante del ChievoVerona. Un altro record nel suo palmares.